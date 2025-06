Großes Interesse an Zusammenarbeit

Einige Tausend Besucher waren da. Viele, die sich wie wir freuten, Bekannte und Freunde wiederzutreffen.



Neben der Werbung für das Sommercamp des REBELL und der Kinderorganisation ROTFÜCHSE stand die Anklage "Schluss mit dem Völkermord in Gaza" bei unserem Stand im Mittelpunkt. 130 Euro Spenden für das Projekt "Gaza soll leben", zehn Leute, die sich dazu in Listen zur weiteren Zusammenarbeit eintrugen. Für 70 Euro verkauften wir palästinensische Schals, Armringe und Anstecker. Kinder (und Eltern), die am Klingeldraht ihr Geschick testeten, hatten ihren Spaß. Schlangen gab es vor dem Crêpes-Verkauf. Bei über 600 Euro Umsatz bleibt da einiges für die REBELL-Kasse und die Unterstützung für das Sommercamp … .