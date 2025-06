Helga Baumgarten und Norman Paech stellen "Völkermord in Gaza" vor

Vor ca. 50 Gästen trugen die beiden Wissenschaftler in einem äußert informativen und engagierten Vortrag ihre Anklage gegen den Genzozid durch die Nethanjahu-Regierung vor. Sie belegten historisch fundiert das jahrzehntelange Streben nach einem „Groß-Israel“ wie auch den aktuellen Völkermord anhand von schrecklichen Beschreibungen über regelrechte Hinrichtungen von Kindern.

Beeindruckend an dem Vortrag wie auch an dem Buch ist der Optimismus, dass der Widerstand des palästinensischen Volkes siegen wird. Das Buch endet mit der Botschaft der kleinen Maria Hannoun aus Gaza an den US-Präsidenten Donald Trump: „Ich habe einen guten Rat für Sie, Herr Präsident: Vielleicht beherrschen Sie die ganze Welt … aber bestimmt nicht Gaza. Denn für uns ist Gaza die Welt!“

Freundlicherweise hatten die Veranstalter dieser Lesung, die Gruppe „Sozialismus von unten“ bereits in der Begrüßung auf unsere Spendensammlung für das Al-Awda-Krankenhaus hingewiesen. Die Vorstellung dieses Projektes in der anschließenden Diskussion stieß auf großen Zuspruch. Am Ende spendeten die Besucher 236,04 Euro und 20 Dollar für die praktische Unterstützung der Krankenversorgung in Gaza. Vielen Dank!

Spenden im Rahmen des Solidaritätspakts zwischen der revolutionären Weltorganisation ICOR und der Al Awda Health and Community Association

