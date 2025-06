Höhlentour, Studium, Late-Night-Stand

Anfangs haben wir diskutiert, warum gerade dieses Buch wichtig für uns ist. Schnell wurde deutlich, dass viele Kapitel direkt mit unserem Leben und mit dem REBELL zu tun haben. Deshalb haben wir immer abwechselnd Selbststudium-Einheiten und AG-Einheiten gemacht. Die AGs haben je ein bis zwei Kapitel unter einer bestimmten Aufgabenstellung bearbeitet (zum Beispiel zur Vorbereitung eines Sportfestes).



Aber auch darüber hinaus hatten wir viele lebendige Auseinandersetzungen: Sollten wir Künstliche Intelligenz im REBELL verwenden? Warum sind so viele Kinder übergewichtig und machen wir Sport im REBELL? Warum tun wir uns so schwer, das Handy mal länger wegzulegen? Spielt das eine Rolle in den Rebell-Gruppen oder wird das als persönliche Sache gesehen? Immer besser haben wir uns einen differenzierten Standpunkt erkämpft: gegen Schwarz-Weiß-Denken und Schematismus. Wir veränderten uns selbst, z. B. mit dem Frühsport, bei dem am Ende der Woche alle mitmachten, nachdem das am Anfang der Woche noch nicht gut geklappt hatte. Alle sagten am Ende aus, dass ihnen die Woche richtig guttat.



Auch das Rahmenprogramm und die wunderschöne Natur im Blautal haben die Woche zu einem tollen Erlebnis gemacht. Wir wanderten auf die Ruine „Rusenschloss“ und zum „Blautopf“. Außerdem machten wir eine geführte Höhlentour in die Höhle „Hohler Fels“, wo die älteste Frauenfigur der Welt gefunden wurde. Ein letztes Highlight war unser „Late-Night“-Stand „Summer Edition“ am Ulmer Bahnhof, der sich schon im Wahlkampf im Februar bewährt hat. Wir diskutierten mit Jugendlichen u. a. über den Genozid Israels an den Palästinensern und die Angriffe auf den Iran und verkauften selbstgemachte Limo.



Eine ereignisreiche Woche bei bestem Sommerwetter geht zu Ende. Wir sehen uns beim Sommercamp.