In Nahost und weltweit: Horror eines Atomkriegs muss verhindert werden!

Rückendeckung gibt US-Präsident Trump, er forderte die Bewohner der Millionenstadt Teheran auf, die Stadt zu verlassen. Iran reagiert mit Raketenbeschuss, Opfer auch unter der israelischen Zivilbevölkerung. Der Krieg zwischen zwei imperialistischen Staaten ist entfesselt, keine der beiden Kriegsparteien kann unterstützt werden.

Israel ist heute der Hauptkriegstreiber in der Region: vernichtender Militäreinsatz in Gaza, Bombardierungen in Libanon und Syrien, gewaltsame Vertreibung von Palästinensern aus Westjordanland. Und jetzt Bomben auf Iran. Der ständig in den Medien zitierte "Militärexperte" und Kriegshetzer Masala, begrüßt den Angriffskrieg: "Israel macht den Job, den sich alle erhoffen" (Jüdische Allgemeine, 16.6.25). Gerechtfertigt wird der Angriff damit, dass Iran kurz davor sei, eine Atombombe zu bauen. Daher sei der Krieg durch Israel ein "Beitrag zur Verteidigung des Weltfriedens" (Herzog, Staatspräsident Israels). Dass Iran in allernächster Zeit Atomwaffen zur Verfügung haben wird, trifft nicht zu. Dazu fehlen ihm unter anderem Trägersysteme und Gefechtsköpfe.

Albtraum Atombombe im Iran

Zweifellos ist die Vorstellung, dass das faschistische Regime im Iran über die Atombombe verfügt, ein Albtraum. Aber der Angriff von Israel ist keine Angst-Reaktion. Er ist von langer Hand vorbereitet. Das Ziel sei, so Isaak Herzog, "die Realität im Nahen Osten zu verändern". Selbst der Reporter des bürgerlichen ZDF, Thomas Reichert, erklärte, gemeint sei damit "eine Großmacht Israel, die die Region dominiert" (Heute-Journal 15.6.25) Die israelische Regierung will den bereits geschwächten Rivalen um die imperialistische Vorherrschaft in der Region ausschalten. Da wird Leid und Elend und auch die radioaktive Verseuchung von Mensch und Natur billigend in Kauf genommen. Israel kann nach allgemeiner Einschätzung die unterirdischen Atomanlagen des Iran allerdings nur zerstören, wenn die USA militärisch direkt eingreifen.

Israels Atomwaffen "vernünftiger"?

Auf der anderen Seite ist es keineswegs beruhigender, dass Israel selbst seit Jahrzehnten über Atomwaffen verfügt. Weder der Atomwaffensperrvertrag wurde unterzeichnet, noch eine Erklärung gegen den Ersteinsatz von Atomwaffen. Israelische Minister haben sogar schon damit gedroht, in Gaza die Atombombe einzusetzen! Die faschistische zionistische israelische Regierung kennt keine Skrupel und ist keineswegs "vernünftiger“ als das faschistische islamistische Mullahregime. Durch diesen Krieg ist die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes sprunghaft gestiegen. In Anbetracht der weltweiten Zuspitzungen wächst damit auch gewaltig die Gefahr eines atomar geführten Weltkrieges! Wenn es in kriegerischen Auseinandersetzungen zu Pattsituationen kommt, kann der Atomwaffeneinsatz von den Kriegsparteien schneller in Erwägung gezogen werden.

Bedrohung durch atomares Wettrüsten

Der neueste Bericht des SIPRI-Instituts schätzt die atomare Hochrüstung gefährlicher ein als zur Zeit des kalten Krieges (mehr dazu hier). Er bestätigt die Analyse im theoretischen Organ der MLPD: „Alle imperialistischen Mächte bauen ihre Atomrüstung aus, modernisieren sie, streben nach eigenen Atomwaffen oder bemühen sich wie Deutschland um eine 'atomare Teilhabe'. Es geht ihnen vor allem darum, einen Atomkrieg „führbar“ zu machen. Imperialisten verbreiten die irrige Vorstellung, mit „Mini Nukes" könnten Sie Atomwaffen taktisch begrenzt einsetzen oder auch dem Gegner so zuvorkommen, dass er keinen großen Gegenschlag mehr unternehmen kann. Das ist an Zynismus kaum zu überbieten!“ (Die globale Umweltkatastrophe begonnen! RW 35-Ergänzungsband, Seite 416)

Wie den Kampf um den Frieden führen?

Ein atomarer Weltkrieg kann die Existenz der Menschheit vernichten. Er muss durch den Kampf der Arbeiter und der Volksmassen weltweit verhindert werden! Verbot und Vernichtung aller ABC-Waffen! Gegen die Gefahr eines atomaren Schlagabtauschs und die akute Weltkriegsgefahr muss sich eine machtvolle weltumspannende Friedensbewegung entwickeln, die den Flächenbrand in Nahost und seine Ausbreitung verhindert! Die MLPD unterstützt im gemeinsamen Kampf für den Frieden selbstverständlich mit aller Kraft breite gleichberechtigte Bündnisse von Menschen und Organisationen unterschiedlicher politischer und weltanschaulicher Orientierung. So bei den Demonstrationen gegen den Völkermord in Gaza und für die Befreiung des palästinensischen Volkes am kommenden Samstag.

Es gehört zur Wesenseigenschaft des Kapitalismus heute, des Imperialismus, dass die imperialistischen Mächte um Vorherrschaft und Weltherrschaft rivalisieren. Daher bleibt die Kriegsgefahr, solange das kapitalistische imperialistische System besteht. Deshalb es ist bedeutsam, dass aus dem Iran, aus dem Widerstand gegen das faschistische Regime die Stimme erhoben wird gegen den Krieg von beiden Seiten und für den Kampf der Arbeiter und der Volksmassen gegen den Feind im eigenen Land. Die MLPD tritt zusammen mit den Revolutionären aller Länder im Kampf um den Weltfrieden für die revolutionäre Überwindung des imperialistischen Weltsystems ein.