Kämpferische Kundgebung gegen die Weltkriegsgefahr

In mehreren Redebeiträgen wurde der imperialistische Angriff des US-Imperialismus und des zionistischen Regimes auf den Iran deutlich verurteilt. Die Weltkriegsgefahr wächst dadurch enorm an. Eine Rednerin der Umweltgewerkschaft wies auf die Gefahren einer radioaktiven Verseuchung der Umwelt hin. Ein Redner der MLPD griff die Rechtfertigungen Trumps und Netanjahus auf, die Welt vor einer iranischen Atombombe schützen zu wollen. Eine Atomwaffe in den Händen des faschistischen Mullah-Regimes kann nicht hingenommen werden. Aber können die Völker die mindestens 200 Atomsprengköpfe in den Händen des Netanjahu-Regimes hinnehmen? Sie können u.a. von U-Booten der Dolphin-Klasse, die von der Kieler Werft TKMS geliefert wurden, abgefeuert werden.

„Weltweites Verbot und Vernichtung aller ABC-Waffen“ forderte der Redner unter Beifall.