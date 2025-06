Mobilisiert zur NRW-weiten Großdemonstration zur Gaza-Solidarität!

Das Bündnis Solidarität NRW ruft auf: "Solidarität mit Palästina - NRW steht auf - Eure Stimme, unser Ruf!"

Die Kritik und der Protest gegen den barbarischen Krieg und Völkermord Israels an den Palästinensern wächst international und in Deutschland. Die gnadenlose Verteibung der Palästinenser und die kalkulierte humanitäre Katastrophe in Gaza empört viele Menschen. Kriminalisierung und Verunglimpfung als antisemitisch kann die Solidarität nicht weiter aufhalten. Waffen- und Militärlieferungen im Wert von 485 Millionen Euro an Israel in den letzten 20 Monaten durch die Bundesregierung macht sie zum Komplizen.

Dagegen setzen wir am Samstag, dem 21. Juni 2025 in Dortmund ein Signal.

Wann: 21.06.25 um 14 Uhr 30

Wo: Katharinentreppen Dortmund

Sharepic für die Werbung per E-Mail und Social Media

Der Aufruf

Das Bündnis Solidarität NRW