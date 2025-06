Montreal: Tausende fordern Waffenstillstand in Gaza

Tausende Demonstranten versammelten sich am Samstagnachmittag in den Straßen des Stadtzentrums von Montreal, um die „zahlreichen roten Linien, die Israel in Gaza überschritten hat“, anzuprangern. Sie folgten einem Aufruf von mehr als 50 Organisationen, die die Öffentlichkeit aufforderten, sich in roter Kleidung an einem Marsch zu beteiligen, der die anhaltende humanitäre Krise im Gazastreifen anprangerte und die kanadische Regierung aufforderte, den Druck auf die Regierung von Benjamin Netanjahu zu erhöhen, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Gegen 13:30 Uhr versammelten sich die Demonstranten auf dem Norman-Bethune-Platz in der Nähe der Metrostation Guy-Concordia. Der Marsch soll auf die rote Linie hinweisen, die Israel überschritten hat, indem es schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht beging, indem es Hunger als Kriegswaffe einsetzte, Zivilisten bombardierte und gewaltsam vertrieb", erklärte Béatrice Vaugrante, Geschäftsführerin von Oxfam-Québec, die die Organisation der Demonstration leitete.„Es gibt keine Worte, um die Situation der Menschen in Gaza zu beschreiben“, sagte Mélanie Jomphe, Personalleiterin von Ärzte ohne Grenzen in Gaza.