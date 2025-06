Mützenich kritisiert US-Luftangriffe auf Iran

Heute vor 84 Jahren, am 22. Juni 1941, begann die „Operation Barbarossa“. Das faschistische Hitler-Deutschland überfiel die Sowjetunion. In einem unglaublich brutalen Krieg, dem 20 Millionen Sowjetmenschen zum Opfer fielen, fielen die Eroberer über die sozialistischen Republiken her. Doch das sowjetische Volk kämpfte heldenhaft und stoppte die damals stärkste Kriegsmaschinerie, was zuvor keinem anderen Land gelang bzw. gelingen wollte. Vier Jahre später wurden in Berlin die Siegesfahnen der Roten Armee gehisst; Deutschland hatte kapituliert! So wird es allen Imperialisten gehen, die die Welt in einen Weltkrieg reißen!