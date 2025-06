PJAK: Krieg zwischen Israel und Iran ist kein Befreiungskampf

„Letztes Ultimatum“ des internationalen Machtgefüges

Seit Freitag verübt Israel gezielte Luftschläge gegen iranische Nuklear- und Kommandoeinrichtungen sowie gegen die Revolutionsgarden (IRGC), es gibt hunderte Tote und Verletzte. Laut der PJAK reichen die iranischen Gegenangriffe nicht aus, um diese tödlichen Angriffe zu stoppen. Vielmehr sei der Krieg ein „letztes Ultimatum“ des internationalen Machtgefüges an das iranische Regime, das im Rahmen eines geopolitischen Umgestaltungsprojekts – dem sogenannten „Neuen Nahen Osten“ – langfristig umstrukturiert und entmachtet werden solle.

Kritik an repressiver Innenpolitik Irans

Die PJAK verweist in ihrer Analyse auf die innenpolitischen Gründe für den gesellschaftlichen Zerfall in Iran: „Hinrichtungen, Unterdrückung, Diskriminierung, Korruption, Verarmung und Hoffnungslosigkeit haben die iranische Gesellschaft in eine grundlegend ablehnende Haltung gegenüber dem Regime gedrängt.“ Die Freude vieler Menschen über die Schwächung der Führung bedeute jedoch nicht, dass sie Hoffnung in diesen Krieg setzten. „Dies ist kein Befreiungskrieg, sondern ein Krieg um Macht und Interessen.“

Die Führung habe den Krieg entfesselt, doch es seien die Menschen – insbesondere Frauen und Kinder – in Iran und Israel, die den Preis zahlten, betont die PJAK.

Appell für demokratischen Wandel und Selbstverwaltung

Die Partei spricht sich in der Erklärung entschieden gegen eine „erzwungene Entscheidung zwischen Diktatur und Krieg“ aus. Der Weg zu Freiheit und Demokratie liege in der organisierten, gewaltfreien Bewegung der Gesellschaft – insbesondere in der von Frauen getragenen „Jin, Jiyan, Azadî“-Revolution, erklärt die PJAK und ruft zur Vernetzung demokratischer, ethnischer und feministischer Kräfte auf, die sich für eine „Demokratische Republik Iran“ einsetzen. Das erfordere ein Umdenken: weg von Nationalismus, Patriarchat, Zentralismus und Machtstreben – hin zu basisdemokratischer Selbstorganisation. (…)