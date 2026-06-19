Hitzwarnung
Temperaturen bis 38 Grad möglich
Wer in den nächsten Tagen unterwegs ist, der sollte die nächste Hitzewelle ernst nehmen. Die Temperaturen werden deutlich über 30 °C ansteigen. Bis zu 38 Grad und tropische Nächte sind angesagt. Diese Temperaturen sind für kleine Kinder, ältere Menschen und chronisch Kranke bereits potenziell gefährlich. Man sollte darauf achten, genug zu trinken (Wasser dabei haben) und eine Kopfbedeckung zu tragen. Sonstige Sonnenschutzmaßnahmen sollten natürlich ebenfalls beachtet werden. Aktuelle Informationen gibt es außerdem auf dwd.de