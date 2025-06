United4Gaza in Berlin

MLPD und REBELL rufen für den 21. Juni zur bundesweiten Demonstration gegen den Völkermord in Gaza in Berlin auf, in NRW zu der landesweiten Demo in Dortmund. Es ist höchste Zeit, dass auch in Deutschland die Solidarität mit dem palästinensischen Volk Massencharakter bekommt!



Im Aufruf zu der Demonstration in Berlin heißt es: „Wir sind zwei palästinensische Einzelpersonen – unabhängig, überparteilich und vereint durch ein Ziel: Der palästinensischen Perspektive Gehör verschaffen – in einem Land, das sie systematisch ausblendet.

Unsere Botschaft: Schluss mit der Komplizenschaft. Solidarität ist Pflicht.

Unsere Forderungen

Sofortiges Ende der deutschen Unterstützung für Genozid, Apartheid und Besatzung!

Achtung des Völkerrechts und internationale juristische Maßnahmen!

Entkriminalisierung palästinensischer Stimmen, Symbole und Proteste!



Bring Transparente und palästinensische Symbole mit.

So kannst du unterstützen:

Teile diesen Aufruf in deinen sozialen Netzwerken

Mobilisiere in deiner Stadt, Familie, Nachbarschaft

Lade Flyer herunter, drucke und verteile sie

Am 21. Juni zählt jede Stimme

Wir setzen ein klares Zeichen – für Gaza, für Gerechtigkeit, für die rote Linie, die wir gemeinsam ziehen.

Alle Flyer zum Download, weitere Materialien und aktuelle Updates findest du auf unserem 🔗 Linktree und in der Bio von @united4gaza.de“.