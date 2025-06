Walzer-Fußballturnier im Geiste der Arbeitersolidarität

Zur 18. Auflage kämpften zwölf Mannschaften um den Walzer-Wanderpokal. Es nahmen acht direkte Betriebsmannschaften teil: von Hoesch-Beize und OMA Hoesch (jeweils TK Hohenlimburg); von der Instandhaltung KW 2 Thyssen-Krupp Duisburg, vom Presswerk Hohenlimburg; von MK-Metallfolien; von Amazon Witten; sowie von den Klinikbeschäftigten in Iserlohn und vom Armaturenhersteller Grohe in Hemer. Zusätzlich waren vier Hobbyfreizeitmannschaften im Rennen, von denen wiederum viele in den Großbetrieben in Hohenlimburg, wie bei Hoesch (Federn), oder in großen Werken wie bei Amazon in Dortmund arbeiten.



Das Turnier war top organisiert; die Vorrunde wurde in zwei Gruppen à sechs Mannschaften gespielt, die beiden besten pro Gruppe kamen ins Halbfinale. Im Halbfinale setzte sich die BSG Grohe gegen FC Aslan und Hoesch Beize gegen MK-Metallfolien durch. Vor allem das Halbfinale zwischen der BSG Grohe und dem FC Aslan war hart umkämpft und das Neunmeterschießen hochdramatisch. Im Finale besiegte die BSG Grohe die Mannschaft von Hoesch Beize dann klar mit 4:1. MK-Metallfolien belegte den dritten Platz.



Neu war das in das Walzerfußballturnier integrierte Inklusionsturnier für Kinder und Jugendliche unter zwölf Jahren. Zwei Mannschaften aus Hagen (Concordia) sowie jeweils eine aus Witten (FSV Witten) und aus Bochum (VFB Langendreerholz) nahmen teil. Alle daran beteiligten Kinder und Jugendlichen wurden ausgezeichnet.