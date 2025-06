Weiter Kriegsverbrechen

Während der faschistische russische Präsident Wladimir Putin seine Drohnen weiter gegen Kiew schickt und dabei die Zivilbevölkerung attackiert, hat er eine klare Drohung an Bundeskanzler Friedrich Merz gerichtet: „Eine Lieferung des weitreichenden Marschflugkörpers ‚Taurus‘ ... würde die deutsch-russischen Beziehungen ‚komplett ruinieren‘ und hätte gleichzeitig ‚keinerlei Auswirkungen‘ auf Moskaus Offensive gegen Kiew“, so Putin am Rande des St. Petersburger Wirtschaftsforums. Gleichzeitig erklärte er sich offen für ein Gespräch mit Merz. Beide hatten bislang keinen Kontakt. Die russische Führung stuft Deutschland wegen der Unterstützung des Selenskyj-Regimes in der Ukraine als "feindliches Land“ ein.