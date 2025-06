„Wir verurteilen den Angriff des zionistischen Besatzungsregimes“

Wir, die Koordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz verurteilen den Angriff des zionistischen Besatzungsregimes Israel auf den Iran – als verlängerten Arm des aggressiven US-Imperialismus im Nahen Osten.



Dieser Krieg zwischen den Herrschenden Israels und denen des islamischen Regimes im Iran ist ein Konflikt zwischen zwei reaktionären, religiösen und bis an die Zähne bewaffneten Regimen – ein rückschrittlicher und imperialistischer Krieg, der nichts mit den Interessen der Menschen in Israel oder den unterdrückten Menschen, insbesondere den Frauen, im Iran und in der Region zu tun hat!



Wir Frauen verurteilen nicht nur diesen Krieg, sondern alle imperialistischen Kriege und erklären unsere Solidarität mit den Frauen aller unterdrückten Völker im Iran. Wir sehen uns als Teil des Kampfes für den Sturz der frauenfeindlichen Islamischen Republik Iran sowie aller anderen fortschrittlichen sozialen Bewegungen!



Nein zum Krieg – es lebe der Frieden und die Solidarität der freiheitsliebenden Menschen weltweit!



Nieder mit dem Regime der Islamischen Republik Iran!



Nieder mit dem israelischen Regime.



Frau, Leben, Freiheit



International,



Weltkoordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen