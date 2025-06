Zehntausende beim Frauenstreik auf der Straße

Am Samstag waren in der gesamten Schweiz Zehntausende Frauen trotz Temperaturen von 34 Grad auf der Straße und forderten Maßnahmen für "echte Gleichstellung". Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hatte unter dem Motto «Kein zurück – gemeinsam für mehr Gleichstellung» zum feministischen Streik aufgerufen. Schweizweit fanden in rund 25 Städten Kundgebungen und Demos statt. Die größte Demo mit 35.000 Frauen fand in Bern statt. Hier war ein Schwerpunktthema der sichere Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen für alle. In Zürich forderten 10.000 Demonstrantinnen entschiedeneres Vorgehen gegen Femizide und Gewalt gegen Frauen. In Genf demonstrierten 5.000 Menschen. Die Sprechchöre bezogen sich hier sehr häufig auf den Krieg in Gaza. Es waren auch zahlreiche palästinensische Fahnen zu sehen.