Acht Parteien und linke Intellektuelle verurteilen Überfall auf Iran

In Anbetracht der Regenzeit haben wir jedoch beschlossen, anstelle einer öffentlichen Massendemonstration eine Saalveranstaltung durchzuführen. Wir werden nach der Durchführung des Programms einen detaillierten Bericht senden.

Es folgt der Text der Erklärung:

Bekanntlich hat der israelische Expansionismus im vergangenen Jahr Palästina angegriffen und Massaker in palästinensischen Gebieten einschließlich des Gazastreifens angerichtet. Zu diesem Thema hatten wir, die verschiedenen politischen Parteien und die Zivilgesellschaft Nepals, eine Kampagne gegen die israelische Intervention in Palästina gestartet und unsere Solidarität mit dem palästinensischen Volk zum Ausdruck gebracht. Bevor diese Vorgang beigelegt konnte, hat Israel auf Betreiben des amerikanischen Imperialismus erneut den Iran angegriffen. Dies war nicht nur ein Eingriff in die nationale Unabhängigkeit des Iran, sondern auch ein schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht. In dieser Situation hat der amerikanische Imperialismus erst gestern Abend den Iran unter dem Vorwand von Atomwaffen angegriffen. Dies ist ein schweres Kriegsverbrechen. Wir verurteilen dies wieder und wieder auf das Schärfste. Es scheint, dass der amerikanische Angriff ein Versuch ist, einen weltweiten Krieg auszulösen. Dies hat die Angst vor einem weltweiten Kriegsterror verbreitet.

Deshalb sind wir, die unterzeichnenden politischen Parteien und die linken Intellektuellen, in dieser Situation für die Herstellung des Friedens durch die sofortige Ausrufung eines Waffenstillstands und gegen den imperialistischen Weltkrieg und die Kriegsgefahr. Wir appellieren nachdrücklich an alle beteiligten Parteien, eine friedliche Lösung der Probleme im Sinne des Weltfriedens auf der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen, der Prinzipien von Panchasheel¹ und des Völkerrechts zu finden. Darüber hinaus fordern wir nachdrücklich, dass die nepalesische Regierung sich der amerikanischen und israelischen Aggression widersetzt, sich auf die Seite der unabhängigen Nationen stellt und sofortige Initiativen für die Sicherheit Nepals ergreift.

Schließlich appellieren wir an die gesamte gerechtigkeitsliebende Öffentlichkeit, sich dem Krieg zu widersetzen und Solidarität im Sinne des Friedens zu bekunden.