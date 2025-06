Anpacken und Zusammenhalt – Sei dabei!

Genießt in entspannter Sommeratmosphäre Leckeres vom Grill, vegetarische Bowls und kühle Getränke. Wer nicht will, dass die Welt bleibt wie sie ist, findet Anregung, Argumente und streitbare Auseinandersetzung bei fünf spannenden Gesprächsrunden. Brandaktuell: Gesprächsrunde „Krieg & Völkermord in Nahost – was tun?“ mit Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, im Kultursaal um 16 Uhr.

Komm in Bewegung beim Soccer-Turnier des REBELL und für die Kleinsten auf der Hüpfburg.

Helft beim Aufbau!

Unser Fest wird ehrenamtlich auf die Beine gestellt. Wenn du Tische und Bänke schleppen kannst, wenn du schon immer wissen wolltest, wie Bühne und Technik aufgebaut werden, wenn Du einen kreativen Blick für Deko hast – dann mach mit beim Aufbauteam.

Mit erfahrenen Vorarbeitern und Kameradschaft bei der Arbeit sorgen wir für einen schönen Festplatz. Am Freitag von 14:00 bis 20:00 Uhr und Samstag von 9:00 bis 13.00 Uhr an der Horster-Mitte, Schmalhorststr. 1 in Gelsenkirchen. Sonntag von 11.00-15.00 machen wir klar Schiff.

Pack mit an!