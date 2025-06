Antikriegs-Kundgebung: Wer Frieden will, braucht echten Sozialismus

Das Angebot, sich auf antifaschistischer Grundlage mit kurzen Beiträgen am offenen Mikrofon zu beteiligen, wurde lebhaft angenommen, auch von Leuten, denen die sichtbaren Organisationen MLPD und REBELL bisher unbekannt waren. Breite Zustimmung fand die Grundlinie vieler Beiträge, dass die Völker sich nicht von imperialistischen Kriegstreibern gegeneinander aufhetzen lassen dürfen. Das iranische Volk wird nicht durch Bomben aus Israel oder USA von seinen Unterdrückern befreit.

Millionenfach gingen jüngst Menschen gegen den Völkermord in Gaza auf die Straße, Hafenarbeiter verweigerten Waffentransporte. Eine Rednerin der MLPD stellte klar: Wenn wir eine friedliche Welt erreichen wollen, in der Kriege der Vergangenheit angehören, müssen wir auf dieser Erde den echten Sozialismus erkämpfen. Dazu kam breiter Beifall in der belebten Schadowstraße. Auch weil dazu sicher Fragen zu klären sind, stießen die MLPD-Flugblätter auf Interesse, wechselten MLPD-Programme gegen Spenden ihre Besitzer. Leider verhinderte der stürmische Wind das Ausbreiten eines Literaturangebots.