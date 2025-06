Spannung steigt, Vorfreude wächst: Rund um die Horster Mitte feiern wir am Samstag ein Sommerfest!

Von 14 bis 18 Uhr Kulturbühne: Lied-Vorführungen, RAP, Zumba, Kampfsport

Ab 19 Uhr Livemusik mit „69 Shots“ und weiteren

Um 17.30 und 18.30 Uhr: Führung durch Willi-Dickhut-Haus und -Museum

Gesprächsrunden - erweitertes Programm:

15 Uhr: Gesprächsrunde „Die Rolle der Kultur für eine sozialistische Jugendbewegung“ mit Monika Gärtner-Engel, am Pavillon am Rechtsanwaltsbüro.



16 Uhr: Gesprächsrunde „Krieg & Völkermord in Nahost – was tun?“ mit Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, im Kultursaal.



17 Uhr: Gesprächsrunde „Steh AUF, wenn sich was ändern soll – Kommunalwahl 2025“ im Kultursaal.



18 Uhr: Gesprächsrunde „Der Drahtseilakt der bürgerlichen Pädagogik“ mit Lisa Gärtner am Pavillon am Rechtsanwaltsbüro.



18.30 Uhr: Gesprächsrunde des Jugendverbands REBELL „Sozialistische Jugendbewegung – was ist zu klären?“, am Pavillon am Rechtsanwaltsbüro.

Nachbarschaftsflohmarkt von 14–18 Uhr: Anmeldung unter flohmarkt@vvv-horstermitte.de oder 0209-3806806

Soccer-Turnier 15–17 Uhr: Kleinfeldfußball für Kinder (8–13 Jahre) und Jugendliche (14–20 Jahre). Vier Feldspieler + ein Torwart. Teilnahmegebühr 50 ct je Spieler / Spielerin. Anmeldung an geschaeftsstelle@rebell.info oder 0209-9552448

Hier der Flyer - Achtung: Gesprächsrunden wurden erweitert (siehe oben)

Rund um die Horster Mitte

Schmalhorststraße 1

45899 Gelsenkirchen

Haltestelle Schloss Horst