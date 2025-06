Horster Mitte - Sommerfest

Ein rundum gelungenes Fest

Inzwischen hat das Abendprogramm des Horster Sommerfests mit der Band „House of arts“ begonnen. Die Band spielt Rap bzw. deutschen Hip-Hop und engagiert sich in der Kinderarbeit. Die letzten Trödelmarktstände sind abgebaut, auch die Stände verschiedener Organisationen wie Kumpel für AUF, Courage, oder Verlag Neuer Weg packen langsam ein. Nur noch an den Essensständen ist Betrieb und der Bierwagen umlagert.

Von gp