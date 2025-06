Dokumentiert

Erklärung zur Polizeigewalt bei der "United-for-Gaza"-Kundgebung am 21. Juni in Berlin

"Arrest Press Unit" und "Palestinians and Allies (pallies)" haben am 22. Juni eine Erklärung zur Polizeigewalt gegen die Massendemonstration in Solidarität mit Palästina am 21. Juni in Berlin veröffentlicht. Rote Fahne News dokumentiert Auszüge.