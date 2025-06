Gleisblockade im Rotterdamer Hafen

Am Mittwoch wurde in Kenia landesweit lautstark mit Vuvuzelas und Trillerpfeifen gegen Polizeigewalt demonstriert, im Gedenken an die 60 Getöteten, die vor einem Jahr bei den Massenprotesten gegen Steuererhöhungen durch Polizeischüsse umgekommen waren. Tausende waren in viele Städten auf der Straße, organisierten friedliche Gedenkfeiern und Demonstrationen. Die Polizei hatte sich mit Stacheldrahtzäunen und Wasserwerfern in Hauptstadt Nairobi vorbereitet. Im Stadtzentrum von Nairobi, wo viele Geschäfte geschlossen waren, versammelten sich Tausende zu dem Marsch und schwenkten kenianische Flaggen und Plakate mit Bildern der Opfer der Proteste vom letzten Jahr. Andere zündeten Straßenfeuer an und skandierten Slogans gegen Ruto. Später kam es zu Ausschreitungen, bei denen die Polizei Tränengas und Wasserwerfer einsetzte und mit Schlagstöcken auf die Demonstranten einschlug, während diese Steine und andere Gegenstände warfen. Bei den Märschen kam es auch in den Städten Mombasa, Nakuru und Kisumu sowie in anderen Teilen des Landes zu Zusammenstößen zwischen Zivilisten und der Polizei. Insgesamt wird von 16 Toten und zahlreichen Verletzten berichtet.