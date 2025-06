Baden-Württemberg

Grüner Finanzminister will Rente mit 69 für Akademiker

Die GRÜNEN sind bekanntlich die Partei der Akademiker in den Großstädten. Ob das so bleibt, ist jedoch fraglich. Dafür sorgt Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) mit seinem Vorstoß, dass Akademiker erst mit 68 oder 69 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen dürfen.

wb