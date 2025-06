Essen

Heiße Diskussionen zur Krise der bürgerlichen Ideologie

An einem der bisher heißesten Tage zum Zeitpunkt der größten Hitze zu einer Buchvorstellung gehen? Gar nicht so 'ne schlechte Idee - wenn die im Erdgeschoss eines Altbaus stattfindet, wo es noch angenehm ist. Das dachten sich die 25 Besucherinnen und Besucher bei der Vorstellung des REVOLUTIONÄREN WEG 39 "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur" am 13. Juni in Essen.

Korrespondenz aus Essen/Mülheim