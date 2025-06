Horster Sommerfest 2025 bei herrlichem Wetter!

Sie richtete ihr Augenmerk auf die hier beim Fest gelebte Kultur: internationalistisch, solidarisch, freundschaftlich Im Gegensatz dazu griff sie die von der AfD in Gelsenkirchen praktizierte Kultur der Respektlosigkeit und Menschenverachtung an. „Wir leben in einer Zeit, wo die Solidarität gefordert ist. Ich wünsche Euch ein solidarisches Fest, zukunftsweisend, wie Menschen in einer sozialistischen Gesellschaft zusammenleben können!“

Dann ging es Schlag auf Schlag auf der Bühne weiter: Janka und Chichi animierten zum Mittanzen. Zwei Rebellen aus Bochum trugen drei Lieder vor und zwei Sänger sangen „Gaza tonight“. Der als Antifaschist und Internationalist bekannte Rechtsanwalt Roland Meister stellte das Personenwahlbündis „AUF-Ruhr“ vor, das gegen die Politik der verbrannten Erde durch die RAG und ThyssenKrupp zum Ruhrparlament kandidiert. Er berichtete, wie er bei einer antifaschistischen Protestaktion in Essen-Kray brutal von der Polizei angegriffen und verletzt wurde. Das stieß auf breite Empörung und löste eine Welle der Solidarität aus.

Die inzwischen gut 300 Besucherinnen und Besucher auch aus der Nachbarschaft haben Gelegenheit, sich an zahlreichen Essensständen zu versorgen: Neben gegrillten Hähnchen darf die Thüringer Bratwurst nicht fehlen, außerdem gibt es anatolische Spezialitäten, Pizza, Crepe, Softeis, Calamares und vom Willi Dickhut Museum wie gewohnt frische Erdbeeren.

Inzwischen spricht auf der Bühne Mahmoud aus Palästina über den grausamen Krieg in Gaza. Er sagt unter anderem: „Ich habe tiefen Respekt vor den Kindern und Frauen, vor Eurem Mut und eurer Geduld, die Ausdruck Eurer Stärke sind. Es ist eine Generation, die nicht aufhören wird, bis die Gerechtigkeit siegen und die Fahne Palästinas über einem freien Land wehen wird.“ Er griff die Bundesregierung für ihre Unterstützung des Völkermords an und stellte dies in den Gegensatz zum Willen der Mehrheit der Bevölkerung. Mahmoud kandidiert für AUF Gelsenkirchen bei der Kommunalwahl NRW am 14. September und in der neugegründeten Wählergemeinschaft AUF-Ruhr für das Ruhrparlament.

Neben den zahlreichen Essensständen gibt es auch eine ganze Reihe von Trödelständen mit interessanten Angeboten. Darunter so ausgefallene wie von „Fossi der Gabelkönig“, der Teile von Tierskeletten und selbst gefertigte Ringe anbietet. Aber auch Stände der Roten Fahne, der Redaktion Revolutionärer Weg, von People to People, der MLPD, des Frauenverbands Courage, der Mediengruppe Neuer Weg stellten ihre Angebote vor. Inzwischen hat ein iranischer Sänger Lieder vorgetragen und im Augenblick begeistert ein russischer Chor die Gäste.

Wir berichten weiter.