Kinder plündern ihr Sparschwein für die Menschen in Gaza

Wir waren gerade am Abbauen: da stehen ein Mädchen und ein Junge (ca. 7 und 10 Jahre alt) und haben je eine Handvoll Kleingeld dabei. "Für den Aufbau des Krankenhauses in Gaza" - so die Mitteilung. Sie haben beim Vorbeilaufen den Stand gesehen, sind nach Hause gegangen und haben ihr Erspartes geholt.

Ein kurzes Gespräch entwickelt sich: Wir finden es sehr gut, dass ihr hier sagt, was in Gaza los ist, sagen sie. Die beiden waren sehr gut informiert. Über Gaza, wie es den Kindern dort geht und sogar, dass Trump ohne jede Rücksicht den Iran überfällt und Israel in Schutz nimmt. Sie nahmen einiges an Infomaterial, sowie eine ältere Ausgabe der Roten Fahne (für den Papa) mit und fragten nach, wann wir das nächste Mal da sind.

Ich habe sie auf meine Telefonnummer im Rote Fahne Magazin hingewiesen, dass sie mich jederzeit anrufen können! Leider hatten sie kein Handy, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie irgendwann wieder sehen!