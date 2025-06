Kundgebung gegen US-Angriff und steigende Weltkriegsgefahr

Das direkte militärische Eingreifen des US-Imperialismus im Bündnis mit dem imperialistischen Israel wurde als weiterer Schritt in der Weltkriegsvorbereitung scharf kritisiert. Wir verteilten circa 100 ZK-Erklärungen, verkauften zwei Rote Fahne Magazine und 13 Passanten wollen mitarbeiten bei der Schmiedung eines Bündnisses gegen die Weltkriegsgefahr.

Eine bunte Mischung: einige junge Erwachsene, 2 Iraner, 2 Palästinenserinnen, ein Kurde, ein Türke, einige, die eine sozialistische Alternative anstreben. Einig waren wir, dass die bundesweiten Aktivitäten sofort am Tag nach dem Angriff wichtig sind, aber auch erst ein Anfang in der notwendigen Massenbewegung. Es gab interessante Debatten, z.B. mit einem ca. 14-jährigen Schüler, der in seiner vom Antikommunismus beeinflussten „festen“ Meinung „Sozialismus geht nicht“ ins Wanken gebracht wurde.