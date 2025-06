Neues Zukunftsprojekt gestartet: Wählergemeinschaft„AUF-Ruhr“

AUF-Ruhr, das ist eine überparteiliche, demokratisch organisierte und finanziell unabhängige Wählergemeinschaft, die unterstützt wird von Einzelpersonen, besonders Mitstreitern und Mitstreiterinnen der kämpferischen Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF, sowie Alternativen-Unabhängigen-Fortschrittlichen (AUF) kommunalen Wahlbündnissen aus dem Ruhrgebiet. Am 8. Juni 2025 wurden nach lebhafter Diskussion Programm, Satzung, Kandidatengrundsätze und Reserveliste einstimmig beschlossen.

„AUF-Ruhr“ kandidiert zur Wahl des Ruhrparlaments

Die Kandidatur zum Ruhrparlament am 14. September 2025 steht nun fest: Unsere Kandidatinnen und Kandidaten kommen aus der ganzen Breite der fortschrittlichen Bewegung des Reviers. Sie stehen für die Einheit von Jung und Alt, Arbeiter- und Umweltbewegung, von Männern und Frauen, „Gastarbeitern“ der 1. Generation, von Flüchtlingen und Deutschen, für die Solidarität über Ländergrenzen hinweg. Spitzenkandidaten sind Roland Meister, antifaschistischer, antirassistischer und revolutionärer Rechtsanwalt aus Essen, gefolgt von Nuran Ilhan, für gesellschaftliche Vielfalt engagierte Tochter eines „Gastarbeiters“ und Krankenschwester aus dem Kreis Unna, sowie Christian Link, Bergmann aus Gelsenkirchen, Vertreter der überparteilichen kämpferischen Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF.

Klare Kante - von wegen Schmuddel-Revier

Wir rund 5,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Ruhrgebiets sind oft einfache Arbeiterfamilien, Studierende, Rentnerinnen und Rentner oder einfache Angestellte. Wir wehren uns dagegen, wenn erneut versucht wird, dem Ruhrgebiet ein „Schmuddel-Image“ aufzudrücken. Schuld an den Problemen sind nicht die Menschen hier, und auch nicht die Flüchtlinge - auch nicht solche, die aus Armut fliehen - sondern der gescheiterte Strukturwandel im Revier. Wir sind Internationalisten – Zusammenhalt und Solidarität machen uns stark!

AUF-Ruhr steht für den Kampf gegen die Politik der verbrannten Erde der Ruhrkohle AG

Das Ruhrgebiet war jahrzehntelang Europas größter Industriestandort. Doch die Vernichtung hunderttausender Arbeitsplätze hat tiefe Spuren hinterlassen: Die Menschen in den Ruhrgebietsstädten sind konfrontiert mit hoher Arbeitslosigkeit und niedrigen Löhnen, grassierender Kinderarmut, gesundheitsgefährdender Verseuchung der Lebensgrundlagen, Verschuldung der Kommunen und vieles mehr.

Höhepunkt im Wahlkampf: Tribunal gegen die Politik der verbrannten Erde von RAG, Thyssennkrupp und Co.

Bei diesem Tribunal am 24.8.2025 im Kulturaal der ‚Horster Mitte‘ in Gelsenkirchen wird die RAG als heimlicher Herrscher des Ruhrgebiets überführt. Neue Betriebe siedeln sich nicht an, weil vor allem die RAG verseuchte Böden hinterlassen hat, während sie selbst weiter Maximalprofite schaufelt. Der angebliche „Strukturwandel“ ist längst gescheitert! Die RAG hat die Menschen im Revier und insbesondere die Bergleute mit falschen Versprechungen betrogen. Am Vorabend des Tribunals, dem 23.8.2025, lädt die Wählergemeinschaft AUF-Ruhr mit ein zum großen Kulturfest mit Ausstellungen, Essen, Musik und einer Revue mit solidarischer Bergmanns-Kultur.

Rainer Pelz und Martina Reichmann, Vorstand AUF-Ruhr

E-Mail: auf-ruhr@posteo.de

Web: www.auf-ruhr-nrw.de