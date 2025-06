Palästina-Camp erfährt große Solidarität

Und jeder, der noch nicht überzeugt ist, mit dem ringen die Campteilnehmer darum, sich auf die Seite der Palästinenser zu stellen. Dabei geht es auch durchaus kontrovers zu. Interessant: Die Stadt Witten wollte das Camp verbieten, die Polizei hingegen hat das ausdrücklich befürwortet, weil es den demokratischen Rechten und Freiheiten entspricht.

Ganz besonders aber freuen sich die Palästinenser die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen. Sie kommen mit ihren Familien, bringen in großen Mengen Lebensmittel zur Versorgung, packen fleißig mit an, übernehmen große Verantwortung für den Erfolg des Camps und machen es jeden Tag zu einem richtigen Verbrüderungsfest.

Abends wird gemeinsam an einer großen Tafel gegessen, gefeiert, diskutiert. Das Camp wollen wir nun noch mehr in Witten bekannt machen, laden alle Interessierten herzlich ein vorbeizuschauen. Es sind noch jede Menge kulturelle Aktivitäten in den nächsten Tagen geplant. Gestern begann ein Kulturfest ab 19 Uhr, das heute, ebenfalls ab 19 Uhr, mit viel Tanz fortgesetzt wird. Am Sonntag wird als Abschluss ein Flohmarkt zur finanziellen Stärkung der Gaza-Solidarität durchgeführt.