Protest gegen den Angriffskrieg der USA

Auch in den zwei Live-Liedern ("Das Soldatenlied" und "We will not go down") wurde der antimilitaristische Standpunkt deutlich und die Solidarität mit dem palästinensischen Volk ausgedrückt. Einige Zuhörer und Zuhörerinnen blieben fast die ganze Zeit stehen, mehrere für einige Minuten. Der Versuch, mehrere Organisationen zu versammeln scheiterte leider im Wesentlichen. Das müssen wir noch auswerten. Ein erster Gedanke dazu ist, dass man ein möglichst breit aufgestelltes Motto braucht, wie z.B. "USA: Hände weg vom Iran!" Die Entwicklung hin zu einem Dritten Weltkrieg ist noch für viele nicht so naheliegend, als dass sie sich aufmachen zu so einer Kundgebung. Ein anderer Punkt: Was soll so eine Kundgebung schon ändern? Wir bleiben dran! Denn wie sagte ein Zuhörer: "Aber es stimmt schon: Nichts tun geht auch nicht!"