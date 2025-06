Rotfüchse raus – Bundeswehr rein: Ausschluss der Rotfüchse vom Stadtteilfest!

Jedes Jahr haben sie am Stadtteilfest mit Spielen zum Mitmachen und Werbung für das Sommercamp des Jugendverbands REBELL teilgenommen. Nicht so dieses Jahr: Der Verein „Pliensauvorstadt Live“ untersagte die Teilnahme! Begründung: Man wolle ein politisch neutrales Fest. Diese „Neutralität“ zeigte sich dann in ganz besonderer Weise: Erstmals war die Bundeswehr beim Stadtteilfest präsent. Raffiniert setzte sie an der Technikbegeisterung und Abenteuerlust von Kindern und Jugendlichen an. Sie sollen damit an die imperialistische Kriegsvorbereitung gewöhnt und für dem Kriegsdienst geködert werden.

Wir meinen: Gerade in einem bunten Stadtteil mit so vielen verschiedenen Nationalitäten darf eine solche Rechtsentwicklung und Militarisierung nicht geduldet werden!

Es wurde das Szenario entworfen, wenn die Rotfüchse beim Stadtteilfest mitmachen, dann würden eventuell auch die faschistischen Grauen Wölfe kommen. Die Gleichsetzung von Links und Rechts ist aus der perfiden antikommunistischen Mottenkiste und eine dreiste Unverschämtheit.

Als ob Antifaschisten Schuld seien an faschistischen Umtrieben oder gar am wachsenden Einfluss der AfD – im Gegenteil! Die MLPD fordert und ist aktiv für ein Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda, dazu gehören die Grauen Wölfe genauso wie die AfD!

Die MLPD macht mit ihrem Jugendverband REBELL eine aktive und fortschrittliche Kinderarbeit. In den ROTFUCHS-Regeln heißt es: „Wir setzen uns ein für unsere Zukunft, für eine Welt in Frieden und Freiheit, in der alle Arbeit, eine Wohnung und Essen haben. Wir sind aktiv für Völkerfreundschaft, für den Schutz der Umwelt und gegen Krieg und Faschismus.“

Die ROTFÜCHSE machen Sport und spielen gemeinsam, machen Musik und lernen Vieles, was sie zum Leben brauchen. Statt Ellenbogen-Denken ist bei den ROTFÜCHSEN Zusammenhalt und Internationalismus Trumpf. Ein Rotfuchs soll für andere ein Vorbild sein, körperliche Arbeit, die arbeitenden Menschen und die Umwelt achten. Die Rotfüchse übernehmen Verantwortung und lernen mit Geld umzugehen.

Statt der zunehmenden Militarisierung Vorschub zu leisten, muss der Ausschluss der ROTFÜCHSE zurück genommen werden!

Macht mit bei den ROTFÜCHSEN, im Jugendverband REBELL und der MLPD!