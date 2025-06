Schließung des EUCOM als einer Schaltzentrale der Weltkriegsvorbereitung gefordert

Das sprachen verschiedene meist junge Menschen am Offenen Mikrofon der Protestkundgebung auf dem Stuttgarter Schloss platz aus, zu dem das Internationalistische Bündnis und andere Organisationen am Montag, dem 23. Juni aufgerufen hatte.

Wie zur Bestätigung berichteten die Stuttgarter Nachrichten am gleichen Tag, dass das größte Transportflugzeug der US-Air Force auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet ist. Die Boeing C-17A Globemaster III „kann bis zu 77 Tonnen an Ladung wie etwa militärische Fahrzeuge oder Versorgungsgüter transportieren. Zudem sei die C-17 für den Abwurf von rund 100 Fallschirmjägern samt ihrer Ausrüstung ausgelegt. Das Besondere an der C-17A laut USAF: Das Transportflugzeug lässt sich innerhalb kurzer Zeit in ein Lazarett- oder Versorgungsflugzeug umrüsten - etwa bei Einsatzlagen wie aktuell im Iran. Die C-17A kam in der Vergangenheit bereits in zahlreichen Krisenregionen zum Einsatz, etwa in Afghanistan oder Syrien.“

Natürlich wollte die US Army nicht sagen, warum das Flugzeug in Stuttgart landete. Schließlich gehören ihr ihr Teile des Fluggeländes und sie besitzt hier Hoheitsrechte, sprich Kriegsrechte. Vor allem ist ganz in der Nähe die US-Europakommandostelle (EUCOM), die ihren Hauptsitz in Stuttgart hat. „Das EUCOM ist zuständig für Militäroperationen der US-Armee in Europa, Nordafrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten, einschließlich der Golf-Region. Es befehligt die konventionellen und nuklearen Streitkräfte der USA, insbesondere die in Europa stationierten 150 atomaren Fliegerbomben... Der Überfall auf Libyen 1986, der Golfkrieg von 1991 und die Balkankriege wurden dort geplant, vorbereitet und befehligt. Kein Wunder also, dass das EUCOM seit 1982 immer wieder Ziel von Demonstrationen und Aktionen der Friedensbewegung war.“ (1)

Im Zusammenhang mit den Kriegen im Iran, in Palästina und der Ukraine ist deshalb eine neue Friedensbewegung herausgefordert, den aktiven Widerstand gegen alle imperialistischen Kriegstreiber zu entfalten. Dazu gehört auch die Forderung nach Schließung des EUCOM, als einer Schaltzentrale der Weltkriegsvorbereitung!