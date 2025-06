Sponsorenlauf „Gaza soll leben“ in Braunschweig mit stolzem Ergebnis!

Was geht denn hier ab, fragten neugierig Kinder, die zum Bolzen auf dem Spielplatz waren. Die Kinder in Gaza brauchen unsere Hilfe, sagten die Rotfüchse. Gaza, darüber wissen wir Bescheid. Helfen, das ist gut. Da machen wir mit. Der Krieg muss sofort beendet werden, waBei strahlendem Sonnenschein und 27 Grad hochsommerlicher Hitze fand der Sponsorenlauf statt. Den haben die Rotfüchse vorbereitet im Rahmen ihres Programms: Sport ist gesund – wir halten uns fit! - und dafür trainiert. r die einmütige Meinung der Läufer und Sponsoren.

Gefreut haben wir uns, dass auch Rotfüchse aus Hannover mit Betreuern teilgenommen haben.

Insgesamt 18 Läufer, davon zwei Drittel Kinder, liefen 347 Runden in 30 Minuten, insgesamt 62,5 km. Erlaufen wurde die stolze Summe von 912,60 €! Darauf sind wir alle sehr stolz.

Es gab Kaffee und Kuchen, Muffins und Gebäck. Alle Läufer erhielten eine Teilnehmerurkunde und eine Medaille (siehe Foto). Dazu wurde das Lied „Gaza tonight“ gesungen und ein Gruppenfoto der Läufer gemacht. Die Einnahmen vom Kaffee und Kuchenverkauf in Höhe von 47,60 € wurden gespendet zur Finanzierung der Klage gegen die Bundesregierung, die mit ihren Waffenlieferungen an Israel mitschuldig ist am Völkermord am palästinensischen Volk.

Leider konnten verschiedene Freunde, die die Aktion sehr begrüßten, nicht teilnehmen, weil sie zur Großdemo am 21.6. nach Berlin gefahren waren. Sie haben vorgeschlagen, diesen ersten Sponsorenlauf als „Warmup“ zu betrachten und im Herbst in größerem Rahmen einen weiteren Sponsorenlauf durchzuführen.

Zum Abschluss wurde noch einstimmig eine Solidaritätserklärung an Rechtsanwalt Roland Meister verabschiedet. Die Polizeiwillkür und das brutale Vorgehen von Polizisten gegen den Anwalt bei einer antifaschistischen Protestaktion stieß auf breite Empörung und wurde aufs Schärfste verurteilt.

Hallo, Wie besprochen: (das erste Spendenstichwort ist nicht neu, es ist das bisherige!) Das Spendenstichwort für die medizinische Hilfe in Gaza, wovon 50% sofort in die Akuthilfe gehen und 50% für den Krankenhausneubau/-Wiederaufbau gehen, lautet: GAZA SOLL LEBEN Das Spendenstichwort für die juristische Auseinandersetzung mit der Bundesregierung lautet: GAZA PROZESSE Besten Gruß Armin