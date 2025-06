Stoppt den barbarischen US-Imperialismus und das völkermörderische Israel!

Stand der Unterzeichner 22.06.2025. Aktuelle Liste der Unterzeichner auf www.icor.info.



1. CPK Communist Party of Kenya (Kommunistische Partei Kenias)

2. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Kommunistische Partei Südafrikas (Marxisten-Leninisten))

3. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Patriotische Demokratische Sozialistische Partei), Tunesien

4. SPB Socialist Party of Bangladesh (Sozialistische Partei von Bangladesch)

5. SPB(M) Socialist Party of Bangladesh (Marxist) (Sozialistische Partei von Bangladesch (marxistisch))

6. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Kommunistische Partei (Mashal))

7. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Kommunistische Partei Australiens (marxistisch-leninistisch))

8. БКП Българска Комунистическа Партия (Bulgarische Kommunistische Partei)

9. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partei der Arbeit - Bosnien und Herzegowina)

10. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

11. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg

12. RM Rode Morgen (Roter Morgen), Niederlande

13. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Marxistische Leninistische Kommunistische Partei Türkei / Kurdistan)

14. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Kommunistische Partei (Marxistisch-Leninistisch)), Dominikanische Republik

15. SUCI (C) Socialist Unity Center of India (Communist) (Sozialistisches Einheitszentrum von Indien (Kommunistisch))

