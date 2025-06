Jugendverband REBELL

USA greifen Iran an: Rebellion gegen alle Kriegstreiber!

Bereits am 22. Juni (gestern) äußerte sich der Jugendverband REBELL in einer eigenen Stellungnahme zu dem Angriff der USA unter dem faschistischen Präsidenten Donald J. Trump auf den Iran und rief zu den Demonstrationen ab Montag auf - die Jugend beteiligt sich aktiv am Kampf gegen den Imperialismus weltweit!

