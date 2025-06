Abwechslungsreiches Programm - spannende Gesprächsrunde mit Gabi Fechtner

Der eine oder die andere lassen sich auch zu einem Kaffee und Kuchen oder zu einem Glas Bier nieder. Vor der Bühne haben Mitglieder von Kampfsport International gezeigt, was sie drauf haben. Anschließend spielte die Band „velvet itch“. Eine für viele Ältere sicher etwas ungewohnte Musik. Aber das Fest zeichnet sich dadurch aus, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist!

Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Horster Sommerfestes nahmen an der Gesprächsrunde mit der MLPD-Vorsitzenden Gabi Fechtner zum „Krieg und Völkermord im Nahen Osten – Was tun?“ teil. Sie legte überzeugend klar, dass mit dem Eingreifen der USA ein weiterer Schritt in der Vorbereitung eines Dritten Weltkrieges zur Neuaufteilung der Welt zwischen den alten und neuen imperialistischen Ländern eingeleitet wurde. Deshalb ist der Aufbau einer internationalen Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg und Umweltzerstörung notwendiger denn je. Um die Zukunft der Menschheit zu retten, ist der weltweite Kampf für den Sozialismus notwendig.

Sie führte unter anderem aus, dass die Region des Nahen Ostens sehr bedeutend ist. Kämpfen doch dort Israel und neuimperialistische Länder wie die Türkei, der Iran, Saudi Arabien um die regionale Vorherrschaft und ringen der US-Imperialismus, der chinesische und der europäische Imperialismus dort um Einfluss und Macht. Deshalb legt die revolutionäre Weltorganisation ICOR auch ein besonderes Augenmerk auf den Nahen Osten und die Koordination der revolutionären Kräfte dort. In der Diskussion wurde unter anderem geklärt, dass es sich bei dem Krieg zwischen Israel und Iran um einen ungerechten, imperialistischen Krieg handelt. Ein besonderer Schwerpunkt lag auch auf der Bedeutung des Aufbaus einer sozialistischen Jugendbewegung und dem Kampf gegen den Militarismus, konkret gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht! Am Schluss wurde für die internationalistische Arbeit der MLPD gesammelt.

In der Seitenstraße ist eine Hüpfburg aufgebaut und es gibt zahlreiche Spielangebote für Kinder. Der Rebell hat die Verantwortung für das Kinderprogramm übernommen, an dem bis 16 Uhr schon rund 40 Kinder teilgenommen haben. Inzwischen singt Sofia aus Gelsenkirchen sehr einfühlsame Lieder.

Wir berichten weiter.