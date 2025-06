Berlin

Wichtiger Erfolg von Tesla-Kollegin und Solikreis vor dem Arbeitsgericht

Am 26. Juni 2025 wurde vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt/Oder über die Wiedereinstellung der Tesla Kollegin gestritten. Das Ergebnis ist ein wichtiger Erfolg der Solidarität. So ist eine der benannten Abmahnungen unwirksam.

Von Presseerklärung