Wichtiger Teilerfolg von Tesla-Kollegin vor dem Arbeitsgericht bahnt sich an

Die genaue Entscheidung steht noch aus, doch die Richterin hat zu verstehen gegeben, dass man nochmal in die Verhandlung muss, denn die Klägerin möchte in jedem Fall ihren Job zurück und will sich nicht von ihrem Arbeitgeber freikaufen lassen. So formuliert es die Richtern selbst. Der Anwalt qualifiziert, dass es gut war und es eine gute Ausgangslage zum Weiterkämpfen ist.

40-50 Leute aus verschiedenen Organisationen und Kollegen, meist aktiv in unserem Solikreis gegen systematisches Mobbing bei Tesla, beteiligten sich an einer Kundgebung vor dem Gericht. Sobald das Ergebnis da ist, folgt ein genauerer Bericht über die Kundgebung und den Prozess.