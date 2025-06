"Wir rufen alle Arbeiter dazu auf, zu handeln"

Der italienische Hafenarbeiter und USB-Union-Mitglied Jose Nivoi und der schwedische Port Workers Gewerkschafts-Vizepräsident Erik Helgeson, der nach seiner Entscheidung, keine Waffen nach Israel zu verladen, gefeuert wurde, forderten alle Arbeiter in einer Videobotschaft auf, gegen den Krieg Stellung zu beziehen.

„In den letzten Jahren haben wir Maßnahmen gegen den Waffenlieferungen ergriffen, die über unsere Häfen laufen und die verschiedene Armeen gegen schutzbedürftige Völker eingesetzt haben. Dies begann mit dem Krieg Saudi-Arabiens im Jemen im Jahr 2019, und heute betrifft es die Waffen, die nach Israel gehen und für die Blockade gegen das Gaza-Volk und den Völkermord an den Menschen in Gaza benutzt werden", sagten sie und fügten hinzu: "Wir rufen alle Arbeiter dazu auf, in Fabriken, Häfen, Flughäfen und gleichzeitig an Universitäten zu handeln. So können wir uns dem Krieg widersetzen, der sich in allen Teilen der Welt rührt und in Richtung des dritten Weltkriegs führt."

Erik Helgeson sagte: „Im Dezember letzten Jahres hielten Mitglieder unserer Gewerkschaft ein Referendum in etwa 20 Häfen in Schweden ab, ob wir Arbeitskampfmaßnahmen ergreifen würden, um zu verhindern, dass militärische Fracht nach Israel geht. 68 Prozent unserer Mitglieder haben mit 'Ja' gestimmt", sagte er. "Die Presse war wirklich aggressiv und wir hatten Schwierigkeiten vor Gericht, aber Anfang Februar sagte das schwedische Arbeitsgericht, dass unsere Handlungen legal waren, und wir führten sie an dem Tag durch, an dem sie auch geplant waren", sagte Helgeson.

„Die kurze Antwort ist ja, wenn wir gefragt werden, warum wir die Blockade-Aktion durchgeführt haben und ob es sich gelohnt hat, ja, und wir denken, dass es ein Muss für die Gewerkschaft ist, zu handeln, wenn Zivilisten, wie die Palästinenser in Gaza, massakriert werden. Wenn Kinder verhungern, ist es eine Notwendigkeit, zu handeln. Deshalb bereuen wir es nicht. Wir kämpfen weiter und hoffen, dass andere dasselbe tun werden."