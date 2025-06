Zäsur: Nato-Länder beschließen Fünf-Prozent-Ziel

Sie legten sich in der Abschlusserklärung ihres Gipfels auf das neue Ziel fest, spätestens ab 2035 jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in "Verteidigung und Sicherheit" zu investieren – so viel wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Der faschistische US-Präsident lobte die "gewaltige Einigung". Er hatte im Vorfeld damit gedroht, dass die NATO auseinanderbreche, wenn diese Einigung nicht zustande komme.

5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sind 215 Milliarden Euro oder 45 Prozent vom Bundeshaushalt! Bundeskanzler Friedrich Merz betonte, er habe sich nicht wegen Trump für die 5 Prozent ausgesprochen. Es geht um den eigenen Macht- und Führungsanspruch des EU- und des BRD-Imperialismus.

Damit ist eine weitere Rechtsentwicklung, Militarisierung und Verschärfung der Weltkriegsgefahr bzw. der Weltkriegsvorbereitung auf dem Rücken der Massen beschritten. Eine Herausforderung an alle friedliebenden Menschen, den aktiven Widerstand zu entwickeln!