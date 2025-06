ZK-Erklärung jetzt auch auf Farsi und Schwedisch!

Das Nothilfebüro der Vereinten Nationen erklärte heute, dass die israelischen Staatsorgane systematisch Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza verhindern. Der Leiter des UN-Koordinierungsbüros für humanitäre Hilfe in den besetzten Gebieten, Jonathan Whittall, sagte, die UN-Systeme werden mit Absicht blockiert. "Wir könnten jede Familie in Gaza erreichen - so wie wir es in der Vergangenheit getan haben -, aber wir werden auf Schritt und Tritt daran gehindert, dies zu tun". In einer Pressemitteilung in Deir el-Balah im Gazastreifen erklärte er weiter, die katastrophalen Zustände wären "gänzlich vermeidbar". "Es sind Bedingungen, die geschaffen wurden, um zu töten. (…) Palästinensisches Leben und das, was es erhält, wird vor den Augen der Welt systematisch zerstört". Auch heute hat das israelische Militär wieder auf Zivilisten geschossen, die Nahrungsmittel holen wollten. Fast täglich gibt es an den Versteilstellen Tote.