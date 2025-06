Zur Korrespondenz zum Champions-League-Finale

Hier der Artikel: Das Milliardengeschäft Fußball

Ein Leser schickte dazu einen kritischen Hinweis:

Hallo,

... hatte mich schon gefreut, dass ihr was dazu schreibt, da ich selber das Finale mir angeschaut habe und kann auch die Seite der Kritik an den Milliarden-Geldspritzen der "Scheichs" als Sponsoren von PSG nachvollziehen, die ja auch viele Fans teilen, ob Paris, London, Leipzig, Schalke oder Dortmund.

Aber ihr (bzw. der Korrespondent) habt einen der wichtigsten Aspekte aktuell nicht beachtet: siehe das Video = https://www.tiktok.com/@ajplus/video/7510999126138703150

Die Fans sind immer mehr politisiert und gerade in Frankreich und Italien (Bologna) und Griechenland (Piräus) gibt es immer wieder Fanproteste gegen den Genozid. So auch von dem Finale in München ... bemerkenswert, weil ja in Deutschland gleich auf alles "eingeprügelt" wird, was Pro-Palästina ist. Es wäre wichtig gewesen - das zu würdigen ...

Schade, Chance vertan! Free Palestine!

Antwort der Redaktion

Die Kritik ist richtig. Man kann in einem solchen Artikel nicht nur die Seite der Geschäftemacherei mit dem Profi-Fußball beleuchten und das Hevorheben der Stars kritisieren. Das wird weder dem tollen Spiel noch der Solidarität der PSG-Fans mit dem palästinensischen Befreiungskampf gerecht.

Die Chance ganz und gar vertan haben wir aber beileibe nicht. Gleich am Tag nach dem Champions-League-Finale in München würdigten wir die PSG-Fans: "Fans von Paris Saint-Germain verfolgten am Samstagabend von der Tribüne aus das Finale der UEFA Champions League und hielten ein Transparent hoch, auf dem sie ein Ende des Völkermords im Gazastreifen forderten. Dieses Banner erschien auf der Tribüne, kurz nachdem Paris Saint-Germain in der 12. Minute durch das Tor des Marokkaners Achraf Hakimi gegen seinen ehemaligen Verein Inter Mailand in Führung gegangen war. Nur wenige Minuten nach der Enthüllung des Banners erzielte Desiree Doué das zweite Tor. Das Spiel endete mit einem 5:0-Sieg für Saint-Germain, der den Verein zum ersten Mal in seiner Geschichte zum Champions-League-Meister krönte. Die Fans von Paris Saint-Germain sind für ihre Opposition gegen den Krieg im Gazastreifen bekannt und hielten bereits im vergangenen November während eines Champions-League-Spiels gegen Atletico Madrid ein Banner mit der Aufschrift „Free Palestine“ hoch. Hier ein Video von der Fansolidarität mit den Menschen in Gaza (31. Mai in München)"