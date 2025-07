8. Juli 2025 Arbeitsgericht Erfurt: CATL gegen mutige Kollegen

Ihr Vergehen? Sie trugen am 1. Mai, dem internationalen Kampftag der Arbeiterklasse, ein Transparent mit der Aufschrift "CATL-Kollegen gegen Rassismus, Faschismus und Krieg - IG Metall CATL". Auch Rote Fahne News berichtete (am 18. Juni).

Die Kolleginnen und Kollegen wehren sich zusammen mit der IG Metall nun gegen diese Abmahnungen. Der erste Prozess findet am kommenden Dienstag, dem 8. Juli 2025, statt. Die internationale Automobilarbeiterkoordinierung veröffentlicht dazu auf ihrer Webseite ktuell eine Pressemitteilung des örtlichen Solidaritätskreises, aus der wir Auszüge zitieren:

"Möchte die Konzernleitung von CATL den Kollegen diese freie Meinungsäußerung in ihrer Freizeit untersagen? Sie könnten doch auch stolz darauf sein, wenn sich Mitarbeiter gegen Faschismus, Rassismus und Krieg positionieren! Die Behauptung, die Kollegen dürften das „CATL-Logo" nicht verwenden, ist vorgeschoben. ...

Diesen Angriff kann man nicht einfach so hinnehmen. Er reiht sich ein in weitere Angriffe gegen die Gewerkschaft, die den Vorwurf von Union Bashing immer lauter werden lassen. In einer Zeit, in der die Militarisierung der Gesellschaft (Vervielfachung des Wehretats, Wiedereinführung Wehrpflicht usw.) zunimmt als Bestandteil einer weltweiten Kriegsvorbereitung, geht es jeden Demokraten etwas an, wenn erkämpfte Rechte angegriffen werden.

Wir als Solidaritätskreis für mutige CATL-Kolleginnen und -Kollegen organisieren die Solidarität mit ihnen und laden die Öffentlichkeit ein, zu den anstehenden Güteterminen zu kommen, sich zu informieren und Solidaritätserklärungen zu schicken an: erfurt@igmetall.de und soli-catl@gmx.de"

Die Termine am Arbeitsgericht Erfurt (Rudolfstraße 46, 99092 Erfurt):