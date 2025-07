AfD-Fraktionsvorsitzende verdoppeln ihre Gehälter

Statt wie bisher rund 6000 € erhalten Sie nun jeweils 12.000 € monatlich für ihre Tätigkeit als Fraktionsvorsitzende. Dazu kommen ihre Abgeordneten-Diäten in Höhe von ca. 11.000 €. T-Online rechnet aus: "Zum Vergleich: Das Durchschnittseinkommen in Deutschland betrug im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt rund 52.000 Euro brutto jährlich. Die AfD-Fraktionschefs verdienen nun mindestens 288.000 Euro pro Jahr – also das 5,5-fache eines deutschen Normalbürgers."

Die AfD ist weder eine Partei des kleinen Mannes noch eine Partei neuen Typs, sondern eine typisch bürgerlich-faschistische Partei, die sich auf Kosten der Steuerzahler persönlich bereichert und auch eine Politik für die herrschende Klasse betreibt.