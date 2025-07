Hamburg

Kämpferische Protestkundgebung gegen den Überfall von USA und Israel auf den Iran

Unsere gemeinsame breite und kämpferische Bündnis-Protestkundgebung, die am Freitag, den 27. Juni in Hamburg-Altona – diesmal ohne Regenguss und wieder mit gut sortiertem Büchertisch – stattfand, lief unter dem Motto „Stoppt die akute Weltkriegsgefahr! Sofortiger dauerhafter Waffenstillstand im Krieg USA / Israel / Iran! Stoppt den Völkermord in Gaza!“.

Korrespondenz aus Hamburg