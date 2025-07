Brief einer erkrankten Genossin

Eine erkrankte Genossin, die leider nicht teilnehmen konnte, schrieb uns aus dem Anlass dieses Grußwort, das auf der Mitgliederversammlung verlesen wurde.

„Liebe Genossinnen und Genossen,

herzlichen Dank für euer Mitgefühl und dass ihr mich so nett umsorgt und besucht habt. Das hat mir sehr viel Kraft und Freude gegeben. Ich habe zu spüren bekommen, dass ich ein Teil von euch bin. Ihr habt mich immer auf dem Laufenden gehalten. Auf euch kann man bauen!

Leider geht meine Genesung nicht so schnell, wie ich es mir wünsche. Dennoch denke ich positiv und voller Hoffnung und Zuversicht auf die Zukunft. Ich wünsche euch viel Erfolg, Kraft und Freude bei all den anstehenden Aufgaben.

Vergesst nie, was wir schon geschafft haben. Wir sind eine Kraft, zwar noch klein, aber nicht kraftlos. So wie in der letzten Zeit, können wir zusammen ganz viel bewirken. Darauf bin ich stolz."