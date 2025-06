Buenos Aires: Streik gegen Krise des Gesundheitswesen

Australische Gewerkschaften protestieren gegen den US-Kohlekonzern Peabody, der Hunderte von Bergarbeitern einer Untertagekohlemine in New South Wales ausgesperrt hat, als Strafe für eine Stunde Streik im Rahmen von Tarifverhandlungen! Der Kohlegigant Peabody hat am 18. Juni 160 Mitglieder der Bergbau- und Energiegewerkschaft in seinem Bergwerk Helensburgh ausgesperrt, so dass die Arbeiter und ihre Familien ohne Lohn dastehen. Die Aussperrung soll fast drei Wochen andauern und hat massive Auswirkungen auf die Bergarbeiter und ihre Familien, aber auch die Kommune. Peabody Energy ist der weltweit größte Kohleproduzent in privater Hand mit Sitz in St. Louis, Missouri. Die Gewerkschaft fordert, dass gesetzlichen Regeln für die Verhängung der Aussperrung eingeschränkt werden.