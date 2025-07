Die Jugendlichen in Smiling Valley können es kaum erwarten, die REBELL-Brigade zu begrüßen!

Vorgestern haben wir auf Rote Fahne News den Artikel zum Countdown der Jugendbrigade in Smiling Valley veröffentlicht. Die Verbandsleitung des REBELL hat dazu noch eine Ergänzung. In Smiling Valley wird der REBELL gemeinsam mit Jugendlichen von Marikana Südafrika und dem „Youth Development Project“ ein Jugendzentrum bauen. Die Brigade findet vom 10. August bis 9. September statt. Kurzentschlossene können sich beim REBELL noch melden bis zum 9. Juli.

Dieses Projekt wird einzigartig. In einem Gruß von Marikana Südafrika an die Brigade heißt es: "Das ganze Township ist gespannt: Ein Jahr lang wurde für den Solidaritätspakt zum Bau eines Jugendzentrums gearbeitet und jetzt ist es soweit. Die Menschen sind begeistert und viele wollen neue Mitglieder werden bei Marikana Südafrika. ... Das Grundstück ist gerodet, jetzt wird das Fundament gebaut. Eure Unterkunft steht bereit. Die Jugendlichen in Smiling Valley können es kaum erwarten, Euch zu begrüßen!"