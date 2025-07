Eine der größten Protestkundgebungen seit den 1990er-Jahren

Am 22. Juni demonstrierten Hunderte von Bauern, Kleinbauern und Bewohnern der Gemeinden Las Naves, Ventanas und Echeandia in der Provinz Bolivar (Zentral-Ecuador) gegen das Bergbauprojekt El Domo-Curinamba, das ihre Wasserversorgung und Lebensweise bedroht. Die Demonstranten lehnen eine Umweltverträglichkeitsstudie der Regierung, in die die 17 betroffenen Gemeinden nicht einbezogen wurden, als „betrügerisch, korrupt und illegal“ ab und fordern den Schutz ihrer Wasserquellen, die für Tausende von Familien über Leben und Tod entscheiden. Die örtliche Bergbaufirma Curimining, Inc. will Kupfer, Gold, Nickel und Silber aus dem Berg El Domo gewinnen, was zu einer Verschmutzung der örtlichen Flüsse führen würde, die für die Landwirtschaft und den menschlichen Konsum unerlässlich sind. Der Widerstand gegen das Vorhaben wächst seit 2006, als es erstmals vorgeschlagen wurde.