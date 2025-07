Einladung zum Webinar der United Front am 13. Juli

Liebe Freundinnen und Freunde der Einheitsfront,

hiermit laden wir euch ein zum nächsten Online-Webinar! Dieses Mal ist unser Webinar nicht auf einen konkreten Kampftag ausgerichtet, sondern Thema ist der Meinungs- und Erfahrungsaustausch über Faschismus und Antifaschismus heute.

Es besteht großer Bedarf sowohl an einer theoretischen Debatte darum, wie der Faschismus heutzutage auftritt, als auch an praktischem Erfahrungsaustausch über Bildungs- und Schulungsarbeit v.a. unter der Jugend, breite Bündnisarbeit zu Einheitsfront bzw. Volksfront sowie die Verbindung von antifaschistischem und sozialistischem Kampf.

Außerdem informieren wir natürlich über den Stand der Vorbereitungen und den Endspurt zur Zimmerwaldkonferenz 2.0.

Wir erleben derzeit eine Welle des Faschismus, die über den Planeten geht. Ob Trump in den USA, Orban in Ungarn, Erdogan in der Türkei, Modi in Indien und noch weitere. Rechte, faschistische und arbeiterfeindliche Kräfte führen Regierungen an und drängen nach vorne. Bürgerliche Parteien entwickeln massive Rechtstendenzen bis hin zu faschistoider Politik. All das in Verbindung mit gefährlichen Kriegsvorbereitungen.

Aber all das entwickelt sich nicht ohne Widerstand aus der antifaschistischen Volks- und Arbeiterbewegung! Demonstrationen wie „No Kings" in den USA, oder zuletzt die riesige Teilnahme an der Pride Parade in Budapest trotz Verbot zeigen, dass die Massen nicht alles mit sich machen lassen.

Meldet euch für Einleitungsbeiträge (Länge 3 Minuten) bis zum 10.07., damit noch genug Zeit zur Übersetzung bleibt. Meldet euch auch gerne, wenn ihr bei der Übersetzung vorab und/oder beim Live-Dolmetschen während des Webinars unterstützen könnt (Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Deutsch, Arabisch, Türkisch).

Antifaschistische Grüße,

Monika Gärtner-Engel

Co-Präsidentin der United Front

Link für die Teilnahme am Webinar: https://us02web.zoom.us/j/85305570245?pwd=xkBdbyTRCHJrtUM4N0XYD546AjpA33.1